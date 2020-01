Milan, da Piatek a Suso: c'è una squadra sul calciomercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi in campo e nel calciomercato: ilcontinua a collezionare flop e disagi finanziari, rivelati anche dai recenti movimenti del club. E sulla copertina delle operazioni fallimentari c’è proprio una delle ultime uscite dei rossoneri: la cessione di. Con zero presenze in campionato, il difensore torna all’in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni. In sintesi, i bergamaschi riportano a casa gratuitamente un giocatore per il quale hanno incassato 36 milioni di euro. Un panchinaro di lusso come Reina, stipendio di oltre 3 milioni all’anno, ha trovato invece l’accordo con l’Aston Villa in attesa del via libera da, che ieri hanno ufficialmente iniziato la ricerca del suo sostituto. Bocciato pure l’investimento da 70 milioni complessivi di Piatek e Paqueta dello scorso gennaio. I rossoneri sperano di vendere l’attaccante polacco in Premier (ilè in pressig), mentre il secondo ha chiesto di essere ceduto al Psg, dove ritroverebbe proprio Leonardo. Poi c’è una schiera di rimandati dal valore dimezzato:. Nel frattempo, Borini si è trasferito al Verona e Rebic, altro flop estivo, è al passo d’addio appena sei mesi dopo il suo arrivo. Il croato verrà seguito da Ricardo Rodriguez.Difficoltà anche sul fronte entrate. Perché dopo le perplessità diha dovuto ripiegare su altri centrali come. Riflessioni in corso anche su Politano. L’esterno offensivo, accostato anche a Fiorentina e Napoli, si è proposto al club rossonero tramite il suo agente, Davide Lippi. L’Inter adesso aspetta una proposta concreta. I nerazzurri, intanto, hanno registrato la forte volontà di Young di lasciare a gennaio lo United. Desiderio simile per Giroud (resta valida l'intesa di due anni e mezzo) ed Eriksen. Il danese ha più di una parola con Marotta in vista di giugno, ma le parti sono al lavoro per anticipare subito l'affare. Marotta non interrompe, poi, i contatti con l’entourage di Vidal, anche se ieriha mandato un segnale importante, schierando il centrocampista dal 1’ nella Supercoppa spagnola.A proposito di ritorni, è fatta per quello di Cutrone dal Wolverhampton. Affare da 18 milioni tra prestito (di 18 mesi) e riscatto. Oggi le visite mediche. Chiusa pure l’operazione: al21 milioni più bonus. Ieri, test per Demme.