È vicino il ritorno dial. L'accordo totale tra ile ilancora non c'è, ma trapela fiducia. Ieri, la società londinese ha aperto ad un prestito con diritto di riscatto sui 30 milioni di euro. Il centrocampista classe '94 vuole vivere una seconda avventura con la maglia rossonera e sta spingendo affinché l'affare si sblocchi definitivamente. Intanto da Lisbona, città della finalissima di Champions, arrivano le dichiarazioni dell'agente di Ibra, Mino Raiola, sul rinnovo dello svedese. «Stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di convinzione, di stile, di tante cose». Con l'ultima offerta da circa 6 milioni di euro, il Milan ritiene di aver fatto un grande sforzo. Ma in questa vicenda ci sono tanti equilibri ed operazioni intrecciate. Raiola cura infatti anche gli interessi diche, in scadenza nel 2021, sta ancora trattando il suo prolungamento. Il nodo resta la clausola: il noto agente vorrebbe inserirne una molto bassa, sui 30 milioni. Dal Milan all'Inter: un like di Brozovic ad un post su un suo possibile passaggio al Bayern ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. Sempre il croato ha risposto «speriamo» ad un sostenitore che lo invitava a lasciare