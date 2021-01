Prima i rinforzi, poi i rinnovi. Sarà una settimana cruciale per il Milan capolista. Archiviata la vittoria contro il Torino dell'ex Giampaolo, il club rossonero intende accelerare sul mercato e concludere le operazioni impostate da giorni. Simakan dello Strasburgo resta la priorità e già da domani verranno ripresi i contatti con i francesi per trovare l'accordo sulla valutazione. In realtà, i transalpini vorrebbero cedere il 20enne al Lipsia ma la volontà del centrale potrebbe rivelarsi, ancora una volta, decisiva. A centrocampo occhi puntati su Meité, mentre sul fronte rinnovi resta l'ottimismo per Calhanoglu. Il trequartista turco punta al prolungamento e il prossimo incontro tra i rossoneri e il suo agente, Stipic, aiuterà le parti a ridurre le distanze tra la richiesta (5 milioni) e l'offerta (3,5). A proposito di contratti a termine, il ds Massara non molla Thauvin dell'Olympique Marsiglia. L'attaccante ha rifiutato ancora una volta la ricca proposta della società transalpina. Nei suoi piani c'è il Milan di Pioli, anche se il Diavolo dovrà sudare per allontanare definitivamente la concorrenza straniera. Chisura sulle altre: il Crotone sfida il Benevento per Pinamonti; la Samp di Ranieri prende Torregrossa in prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 6 milioni.

