Milan-Chievo, le pagelle: Suso è ispirato, Kessie si addormenta sul gol

G. DONNARUMMA 6Non ha colpe sul gol di Pellissier.ABATE 6.5Copre in fase difensiva e più volte si propone in attacco.MUSACCHIO 6Tiene Pellissier, ma prima dell’intervallo gli sfugge Biglia al centro dell’area.ZAPATA 6Gioca al posto di Romagnoli e sembra aver archiviato l’errore contro l’Olympiacos.RODRIGUEZ 6.5Sembra un altro giocatore rispetto a quello della scorsa stagione.KESSIE 5.5Si addormenta sul gol del Chievo.BIGLIA 6.5Non si tira indietro, bravo negli anticipi.BONAVENTURA 7.5Si fa vedere in ogni zona del campo e impegna Sorrentino in diverse occasioni. Segna il gol del 3-0 nella ripresaSUSO 7.5È in uno stato di forma pazzesco. Due assist per Higuain (cinque quelli totali in questo campionato), poi ispira la rete di Bonaventura.HIGUAIN 7.5Prima doppietta con la maglia del Milan. Sale a sei gol, quattro in campionato e due in Europa League.CALHANOGLU 6Regala meno palloni rispetto a Suso, ma tiene in apprensione la difesa del Chievo.GATTUSO 7Il suo Milan ha preso coraggio. Terza vittoria di fila, in attesa del derby contro l’Inter dopo la sosta.SORRENTINO 5Sul vantaggio del Milan combina un mezzo pasticcio con Bani.DE PAOLI 6Il migliore dei quattro difensori. Sullo 0-0 salva un gol su Calhanoglu.BANI 4.5Sciagurato quando con un colpo di testa toglie praticamente il tempo a Sorrentino sull’azione della prima rete di Higuain.ROSSETTINI 5Si fa sorprendere sul secondo gol del Milan.BARBA 4.5Sulla sua fascia Suso fa un po’ quello che vuole.BIRSA 5.5Al 46’ del primo tempo potrebbe riaprire il match, ma la sua conclusione termina sul fondo.RIGONI 5Non va mai in anticipo, a centrocampo perde molti duelli.RADOVANOVIC 5Troppo lento per contrastare i tre centrocampisti del Milan.LERIS 5.5Ruba palla a Kessie e regala l’assist a Pellissier. Per il resto, il buio assoluto.PELLISSIER 6Accorcia le distanze, poi fa posto a Pucciarelli.STEPINSKI 5Gli arrivano pochissimi palloni.PUCCIARELLI 5Mai uno spunto.D’ANNA 5Il Chievo è in difficoltà e a San Siro mostra tutti i suoi limiti.