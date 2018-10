Ultimo aggiornamento: 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo pomeriggio a San Siro Milan e Chievo si incontrano per l'ottavo turno di Serie A della stagione 2018/2019: i rossoneri chiedono strada ai veneti per proseguire sulla strada della guarigione, dopo la brillante vittoria di Sassuolo seguita ai 3 deludenti pareggi consecutivi con Cagliari, Atalanta ed Empoli, mentre i veneti, ancora a digiuno di vittorie, hanno disperato bisogno di punti per azzerare definitivamente la penalità di 3 punti scontata ad inizio campionato.LE FORMAZIONI UFFICIALIMILAN: -CHIEVO: -