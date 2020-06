Milan, Castillejo choc, derubato con una pistola in faccia

Ultimo aggiornamento: 20:07

Le cose non vanno poi così bene a. Il suo suè stato un annuncio choc per raccontare una drammatica rapina che gli è accaduta in città: “Matutto a posto? Mi hanno derubato due ragazzi puntandomi una pistola in faccia”. Da quanto appreso, l'esterno del Milan si trovava a bordo della sua macchina quando è stato avvicinato dai due rapinatori che gli hanno puntato la pistola in faccia e si sono fatti consegnare un prezioso orologio. Poi sono fuggiti.Al contrario dal punto di visto tecnico, se c’è un giocatore da tenere sotto occhio nella semifinale di ritorno di venerdì sera contro la, quello è. Il brasiliano alnon ha mai avuto continuità. Qualche sprazzo di buon gioco, spunti interessanti, numeri nel suo repertorio, ma non è mai riuscito a essere l’arma in più dei rossoneri. Viste le numerose assenze, tra squalificati e infortunati,conta molto su di lui. Paquetà giocherà sulla linea della trequarti cone avrà il delicato compito di rifornireche agirà da falso nueve. Il Psg lo tiene d’occhio, ma non ha mai fatto un affondo decisivo, monitorando altri profili e alle prese con gli addii a parametro zero di Cavani e Thiago Silva.Ma al di là delle indiscrezioni dei mesi scorso, quello che conta per il Milan è ritrovarein questo avvio di stagione. Nella ripartenza Pioli si affiderà molto al suo brasiliano. Il suo primo esame è proprio la Coppa Italia. Una sfida delicata, difficile, ostica. Non solo perché si giocherà contro, la squadra più forte in Italia e una delle più temibili in Europa, ma perché sarà anche un banco di prova per il Milan, chiamato in queste ultime 12 partite a conquistare almeno un posto in. Ripartire dalla piccola Europa darebbe più fiducia a un ambiente che nel corso degli anni ha perso un po’ di fiducia in se stesso.