Campos, nuovo ds del Milan. In panchina van Bommel o Simone Inzaghi

Manca solo l'ufficialità, poi Luis Campos sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Tra le parti c'è un accordo triennale. Il divorzio con Leonardo, che a gennaio ha acquistato Piatek dal Genoa e Paquetà dal Flamengo, fa parte della rivoluzione di Ivan Gazidis. Tra pochi giorni potrebbe essere il turno di Rino Gattuso. Possibili sostituti sono Mark van Bommel (Psv) e Simone Inzaghi (Lazio).

Nella sua carriera Campos ha fatto grande il Monaco con 300 milioni di euro di plusvalenze in tre anni e ha riportato il Lille in Champions. Cambiamenti anche nel settore giovanile del Milan: Stefano Vergine, ora alla Fiorentina, potrebbe diventare il nuovo responsabile del vivaio al posto di Mario Beretta. A 90’ dalla fine la Primavera rossonera deve vincere a Firenze per evitare la retrocessione.





