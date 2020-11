Centrale nello scacchiere di Pioli, ma dal futuro sempre incerto: è un momento davvero particolare per Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco ha un contratto in scadenza nel 2021 e resta lontano dall'intesa con il Milan per il rinnovo. La richiesta di 7 milioni di euro a stagione è considerata eccessiva dai dirigenti rossoneri, e al momento Maldini non è intenzionato ad aumentare l'offerta iniziale di circa 3,5 milioni con i bonus. Così il procuratore del calciatore, Stipic, ha approfittato di questa fase di stallo per sondare il mercato nostrano ed europeo. In Italia, risultano contatti con Juventus e Inter. All'estero, invece, l'ex Bayer si è offerto allo United e ad altre due società della Premier League. I Red Devils restano in pole e potrebbero decidere di presentare una nuova proposta, anche se distante dalle pretese del turco. Nonostante la forza contrattuale e un documento a termine, il trequartista classe '94 è costretto quindi ad abbassare le pretese per firmare con un top club. Il Milan, però, resta vigile: nei prossimi mesi ci saranno nuovi contatti per provare a ridurre le distanze.

Non solo Calhanoglu, il ds Maldini continua a lavorare anche sul fronte Donnarumma. Dalla prossima settimana riprenderanno i colloqui per trovare una bozza d'intesa sullo stipendio del portiere classe '99, in scadenza nel 2021.

