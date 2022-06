Venerdì 10 Giugno 2022, 19:16

C’è una minaccia all’orizzonte per il Milan. Mentre il club di via Aldo Rossi è impegnato in trattative importanti per rinforzare la rosa di Stefano Pioli – ha chiuso per Renato Sanches con il Lille, non vuole scatenare un’asta per Botman e sta continuando la trattativa con il Bruges per Lang e De Ketelaere – Jorge Mendes ha offerto Rafael Leao, uno dei suoi tanti assistiti, al Barcellona. Così all’improvviso si complica il discorso rinnovo del fuoriclasse portoghese, che guadagna 1,5 milioni di euro fino al 2024. E che il Milan vuole fare allungare fino al 2026 a 6 milioni a stagione.

La minaccia non è tanto il Barcellona, che comunque non sta vivendo un ottimo periodo, economicamente parlando, ma è significativo intuire che il match per il rinnovo non è più così semplice. Anche perché Jorge Mendes vorrebbe abbassare la clausola rescissoria. Anzi, vorrebbe proprio quasi dimezzarla. Da 150 milioni di euro a 80. Dopo una stagione vissuta da grande protagonista, Rafael Leao ha più volte detto di non aver fretta a rinnovare, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2024. Insomma, al direttore tecnico Paolo Maldini e al direttore sportivo Frederic Massara servirà grande pazienza nei prossimi incontri con Jorge Mendes. Da RedBird il diktat è stato chiaro: priorità al rinnovo di Rafael Leao.