Milan, Calabria: «Juve favorita, ma noi ce la giochiamo»

«La coppa Italia è un obiettivo fondamentale, vogliamo arrivare in fondo, e vincere sabato porterebbe morale in vista della Supercoppa italiana». Davide Calabria punta a iniziare al meglio il 2019 superando sabato la Sampdoria e poi mercoledì prossimo la Juventus in Arabia Saudita. «Chi è la favorita lo dicono tutti - ha detto il terzino, intervistato da Milan Tv e Sky, a proposito della Supercoppa -. La Juventus ha un percorso più lungo di vittorie, ha giocatori già pronti a livello europeo. Noi siamo una squadra in costruzione, partiamo da sfavoriti ma si inizia 0-0 e ce la metteremo tutta». Schierato con continuità da Rino Gattuso, Calabria si sente nel «momento migliore della carriera», ed è sicuro che Gonzalo Higuain sia il Cristiano Ronaldo del Milan. «Ci ha dato qualcosa in più. Quando è arrivato, ho detto al mio procuratore che non avevo mai visto un attaccante così completo - ha raccontato -. Uno come lui è sempre meglio averlo in squadra che contro. Tutti gli attaccanti in un periodo di magra in cui non segnano in tutte le partite un pò si deprimono, però lui ha sempre fatto gol: non c'è un problema Higuain».

