Milan-Cagliari, le pagelle: Donnarumma è super, Bakayoko è la solita diga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 7.5Bravissimo sulla deviazione di Pavoletti, ma è devastante quando nella ripresa ferma Joao Pedro.CALABRIA 6.5Poco concentrato a inizio gara, ma si rifà con l’assist per il raddoppio di Paquetà.MUSACCHIO 6.5Gioca una gara ordinata. Brillante nelle chiusure.ROMAGNOLI 6.5Il capitano ci mette sempre la solita grinta.RODRIGUEZ 6.5Non si fa vedere quasi mai in fase offensiva, ma in difesa sbaglia poco.KESSIE 6.5Si guadagna gli applausi di San Siro quando si immola sul tiro di Padoin.BAKAYOKO 6.5In mezzo è la solita diga. Il francese è ormai una certezza di questo Milan.PAQUETÀ 7Tutti aspettavano il suo primo gol in rossonero. La dedica è speciale: è per il suo Flamengo colpito dal tragico rogo che è costato la vita a 10 ragazzi del vivaioSUSO 6.5Ci mette lo zampino sul vantaggio. Cragno respinge male una sua conclusione potente di sinistro.PIATEK 6.5Si divora il 3-0 e non è da lui, ma quanto lotta in mezzo al campo. Prima di fare posto a Cutrone, firma il quarto centro in rossonero.CALHANOGLU 6.5Finalmente il turco torna a mostrare qualcosa di interessante. Avrebbe meritato il gol.CONTI 6Fa rifiatare Calabria.CUTRONE 6Non smette mai di lottare su ogni pallone.GATTUSO 7Risponde nel migliore dei modi alle vittorie di Lazio, Roma e Atalanta e si riprende il quarto posto.CRAGNO 5.5Impacciato quando respinge in maniera maldestra la conclusione di Suso.SRNA 5.5Si fa vedere solo con un bell’assist per Padoin.CEPPITELLI 4Sua l’autorete che sblocca la gara. Poi, si fa sorprendere da Paquetà sul 2-0 e da un suo errore Piatek potrebbe anche triplicare.PISACANE 5.5Affascinante il duello con Piatek.PELLEGRINI 5.5Suso e Calabria fanno quello che vogliono. Nella ripresa è suo il cross per Joao Pedro.FARAGÒ 5Commette qualche errore di troppo in fase di impostazione.IONITA 5Non vince quasi mai un duello con Paquetà.BARELLA 5.5Da uno come lui ci si attende qualcosa in più.PADOIN 5Ha una sola occasione, ma si trova davanti un muro come Kessie.JOAO PEDRO 5Sul 2-0 sbaglia un gol clamoroso che avrebbe potuto riaprire il match.PAVOLETTI 5.5Impegna Donnarumma una volta sola. Poi, non fa più nulla.MARAN 5Il suo Cagliari si fa sorprendere subito e non si riprende più.