Milan, Caldara chiarisce: «Nessun accordo con l'arbitro sui cori razzisti»

«Non c'era un accordo con l'arbitro, ci sono delle persone che devono sentire queste cose, non siamo noi a doverlo dire all'arbitro». Lo ha chiarito il difensore del Milan Mattia Caldara, smentendo alcune voci a proposito della semifinale di coppa Italia, segnata da cori e ululati razzisti dei tifosi della Lazio nei confronti di Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie. «I cori? Si sentivano quando prendevano palla i nostri compagni, si sentivano i fischi - ha raccontato Caldara a SportMediaset -. Purtroppo fa male al calcio italiano, è brutto. Non siamo noi che dobbiamo dirlo all'arbitro, ci sono degli organi preposti per fare queste cose. Purtroppo è successo, ci dispiace».



«Segnalare i cori razzisti? Non dobbiamo farlo noi, gli arbitri e la Procura hanno il potere di farlo, è il loro lavoro, non il nostro. Noi non possiamo fermare una partita, l'unica cosa che potevamo fare era giocare a calcio. Sono loro che devono fermare il gioco». Lo ha sottolineato il portiere del Milan, Pepe Reina, a proposito del clima in cui si è giocata la semifinale di coppa Italia con la Lazio. Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie «si sono comportati benissimo, potevano fare diversamente, tutti avevano sentito i cori dagli spalti - ha detto a Sky Sport -: ovviamente se ne occupava Romeo (il team manager del Milan, ndr), noi pensavamo a giocare perché era una partita troppo importante. Onore a Bakayoko e Kessie che non hanno fatto altro che giocare e pensare alla squadra». Rispetto all'idea che un giocatore possa decidere di lasciare la Serie A per gli episodi di razzismo, lo spagnolo ha commentato: «Non si deve arrivare a questi pensieri. Speriamo sia l'ultima volta, Bakayoko e Kessie sono gente con la testa sulle spalle, sono consapevoli che non tutti i tifosi sono così, sono dei cretini rimasti nel 1800 e dobbiamo voltare pagina. Si deve essere forti nel lanciare il messaggio del no al razzismo ma - ha concluso Reina - purtroppo gli imbecilli ci sono dappertutto».

Ultimo aggiornamento: 18:42

