Milan, con il Borussia è dentro o fuori. Pioli: «Tutte le partite possono cambiare la stagione»

Ritrovata la vittoria in campionato contro la Fiorentina, il Milan non può fallire in Champions, a San Siro, contro il Borussia Dortmund: «Tutte le partite possono cambiare la stagione. Il nostro obiettivo lo sappiamo. Chiaro che domani è un passaggio importante e quasi decisivo. Lo affronteremo con la giusta mentalità», ha detto Stefano Pioli. E ancora: «Nelle difficoltà siamo stati sempre compatti. Ho dato sempre importanza a come si comportano i gruppi. Apprezzo molto il comportamento del mio giocatore e del mio club dove si sente che crediamo in ciò che facciamo. Giroud è una parte strutturale di questo gruppo: grande giocatore e persona, aiuta sempre gli altri. Grande professionista». Serve ripetere la partita contro il Psg del 7 novembre, ma domani non ci sarà Rafael Leao: «Con il Psg abbiamo fatto una partita di alto livello tecnico e mentale. Abbiamo avuto fiducia, voglia di soffrire: tutte caratteristiche che potranno servire».

E sulle assenze: «Certo ma vale per tutte le squadre. Una squadra del nostro livello può sopperire e mantenere alto il livello della formazione iniziale e dei cambi. Chiaro che se arrivi a cinque o sei assenze questo influisce. Noi abbiamo pagato però soprattutto nei secondi tempi il nostro atteggiamento mentale, al di là di assenze e infortuni». Infine, sul debutto di Camarda: «Mi è piaciuto molto come i compagni lo hanno accompagnato nella sua prima esperienza. Un segnale di fiducia, compattezza e solidarietà. Lui sta facendo quello che mi aspettavo, non ha cambiato nulla rispetto a quello che faceva qualche giorno fa. Noi dovremo essere bravi a farlo rimanere dentro questi atteggiamenti. Dovrà fare i suoi errori, dovrà crescere ma dovrà rimanere quello che è».