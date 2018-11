Milan, Bonaventura operato a Pittsburgh, otto-nove mesi di stop

«Sono stimati in 8-9 mesi» i tempi di recupero per Giacomo Bonaventura che oggi, come comunicato dal Milan, «è stato operato a Pittsburgh, a seguito della lesione osteocondrale del ginocchio sinistro». «L'intervento di riparazione della cartilagine, eseguito dai chirurghi Volker Musahl e Freddie Fu alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscito e - conclude la nota - i tempi di recupero sono stimati in 8-9 mesi» © RIPRODUZIONE RISERVATA