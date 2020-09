Ultimo aggiornamento: 23:03

G. DONNARUMMA 6.5Bravo quando respinge i tiri di Skov Olsen e Sansone.CALABRIA 6.5Spinge molto sulla destra, creando diversi problemi a Dijks.KJAER 6.5Con Romagnoli out, governa con brillantezza la difesa.GABBIA 6Più attento rispetto alla gara di Europa League contro lo Shamrock Rovers.THEO HERNANDEZ 7Il solito motorino e sembra migliorato anche in fase difensiva.BENNACER 6.5Inizia perdendo qualche pallone di troppo, poi entra in partita e si procura il rigore.KESSIE 6Questa volta fatica un po’ in mezzo, ma nel secondo tempo si riprende.CASTILLEJO 6Si impegna molto e si sacrifica anche quando torna a dare una mano in difesa.CALHANOGLU 6.5Buone combinazioni con Ibrahimovic e più volte va al tiro.REBIC 6Meno guizzi del solito, ma per il croato è la prima vera gara della stagione.IBRAHIMOVIC 7.5Zlatan è il Milan. Leader e goleador, a quasi 39 anni, Averne come lui.SAELEMAEKERS 6.5Subito in campo nella ripresa al posto di Castillejo e conferma di avere qualità interessanti.BRAHIM DIAZ 6Qualche spunto interessante.DUARTE 6In campo al posto di Kjaer.PIOLI 6.5Dopo lo Shamrock Rovers, il Bologna. Il turn de force continua con il Bode Glimt giovedì.SKORUPSKI 6.5Non può nulla sul gol di Zlatan. Nella ripresa devia in angolo un bolide dello svedese e un tiro interessante di Theo Hernandez.DE SILVESTRI 5.5Non sempre lucido quando deve contrastare Theo Hernandez.DANILO 5Pasticcia sul vantaggio firmato da Ibrahimovic.TOMIYASU 6Il giapponese è l’ultimo ad arrendersi nei duelli con Zlatan.DIJKS 5.5Prima Castillejo, poi Saelemaekers: per lui non proprio una bella serata.ORSOLINI 5Le parole alla vigilia di Sinisa Mihajlovic non lo svegliano. Sbaglia tutto e atterra anche Bennacer in area.SCHOUTEN 5.5Prova a fare qualcosa, ma poche idee.DOMINGUEZ 5Troppo impetuoso e assieme a Danilo la combina grosso sul primo gol di Ibrahimovic.BARROW 5.5A inizio match si fa vedere con qualche ripartenza, poi si spegne.SORIANO 5.5Costretto a recuperare palla tornando nella sua metà campo.PALACIO 6Poche occasioni, ma è il giocatore che si sbatte di più.SKOV OLSEN 6Sul 2-0 impegna Donnarumma.SANSONE 6Anche lui ci prova nel finale.MIHAJLOVIC 5.5Il suo Bologna resiste 35’, poi contro questo Milan non può nulla.