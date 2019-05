Milan-Bologna, i voti: Donnarumma salva i rossoneri, Palacio non smette mai di lottare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G. DONNARUMMA 7.5La parata su Orsolini non fa naufragare il Milan. Poi, nella ripresa, si ripete su Pulgar ed Edera.ABATE 6Chiude bene su Sansone nel primo tempo.ZAPATA 5.5Pericoloso sui calci d’angolo, ma distratto in occasione della rete di Destro.MUSACCHIO 5.5Sullo 0-0 sfiora il gol di testa su un’uscita avventata di Skorupski. Anche lui non benissimo sul gol del Bologna.RODRIGUEZ 5Il peggiore in campo del Milan. Il suo errore su Orsolini poteva costare caro.KESSIE 6.5L’ivoriano non molla mai di un centimetro. Fa sentire la prestanza fisica.BIGLIA 5.5Dalle sue parti il Bologna fa girare il pallone velocemente. Poi, l’argentino si fa male e viene sostituito da José Mauri.PAQUETÀ 5Si fa vedere con qualche giocata interessante. Da un suo tiro arriva il gol del raddoppio, ma l’espulsione era da evitare.SUSO 7Torna al gol e il Milan ritrova la vittoria, restando in scia per la lotta Champions.PIATEK 6Ci prova in due occasioni. Di testa manda sopra la traversa, poi è Skorupski a parare la sua conclusione.CALHANOGLU 6Sullo 0-0 si fa vedere con un tiro da fuori deviato in angolo da Skorupski.JOSÉ MAURI 6In campo perché Bakayoko non è pronto. Non sfigura.BORINI 6.5Prende il posto di Calhanoglu, finito ko, e segna il 2-0.GATTUSO 6.5Il Milan sale al quinto posto assieme alla Roma. Continua il duello Champions.SKORUPSKI 6Salva il Bologna in diverse occasioni, ma sulle uscite spaventa un po’ i suoi compagni di squadra.CALABRESI 5.5Cerca di tenere a bada Paquetà e Calhanoglu.DANILO 5.5Prova a chiudere gli spazi quando il Milan attacca. Espulso al termine del match.LYANCO 5Si perde Suso in occasione del vantaggio rossonero.DIKS 5Si trova un Suso in serata e commette qualche errore di troppo.POLI 6Spesso in ritardo sui portatori di palla rossoneri, ma non smette mai di lottare.PULGAR 6.5Prova a far girare il pallone in mezzo al campo.SVANBERG 6È quello che impegna di più la difesa del Milan.ORSOLINI 5Pesa il suo errore davanti a Donnarumma sullo 0-0.PALACIO 6.5Segna, ma è in fuorigioco. Non smette mai di lottare.SANSONE 6.5Suo l’assist per il gol di Destro che riapre il match. Espulso nel recupero.DESTRO 6.5Entra a segna, dando delle speranze al Bologna.MIHAJLOVIC 5.5Contro l’Inter aveva vinto a San Siro. Non si ripete con il Milan.