Milan-Bologna, le probabili formazioni: Pioli si affida ancora a Ibra, Mihajlovic senza Bani

Ilarriva da tre vittorie consecutive, l’ultima in rimonta contro il. Contro ilnon potrà avere a disposizione gli infortunati, che dunque salteranno la sfida. Nessuno squalificato, invece, per i rossoneri.Per il Bologna, dopo la vittoria sull’, sono arrivati una sconfitta e due pareggi. La squadra di, alla ricerca ancora dell’Europa League, dovrà tornare alla vittoria per continuare a coltivare il sogno europeo. Nessuno squalificato per, che invece non potrà contare su due infortunati:(4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 18 Rebic; 21 Ibrahimovic. All. Pioli(4-3-3): 28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 14 Tomiyasu, 35 Dijks; 21 Soriano, 5 Medel; 8 Dominguez, 17 Skov Olsen, 24 Palacio; 99 Barrow. All. MihajlovicMassa di Imperiaore 21,45 su Dazn