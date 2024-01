Milan-Bologna: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in tv e streaming

Nella 22a giornata di Serie A il Milan scende in campo a San Siro contro il Bologna per cercare di accorciare sulle prime due posizioni. La squadra di Thiago Motta, invece, deve riprendere il cammino dopo l'ultima sconfitta a Cagliari. Confermato Gabbia in coppia con Kjaer tra le file rossoner. Theo Hernandez torna nel suo ruolo naturale; in avanti il solito Giroud affiancato da Leao e Pulisic. Nel Bologna torna Zirkzee al centro dell'attacco.

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Orario e dove vederla

L'anticipo serale del sabato tra Milan e Bologna andrà in scena a San Siro oggi alle ore 20:45. La gara sarà visibili in diretta su DAZN e Sky Sport, disponibile anche su app (app DAZN e app Sky Go) per smartphone, tablet e laptop, anche tramite Tim Vision o decoder Sky per i dispositivi abilitati.