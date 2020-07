Milan-Bologna, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si affrontano a San Siro Milan e Bologna per la 34esima giornata di serie A. I rossoneri, alla seconda partita casalinga consecutiva dopo la brillante vittoria per 3-1 sul Parma, vogliono i 3 punti per lanciare l'inseguimento al quinto posto al momento occupato dalla Roma; i felsinei invece vengono dal buon 1-1 casalingo col Napoli, grazie al quale sono saliti a quota 43 e puntano ad un finale di stagione che certifichi un'ottima annata per Mihajlovic e compagni.(4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli(4-3-3) Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswill, Dijks; Soriano, Poli, Dominguez; Orsolini, Santander, Sansone. All. MihajlovicMilan miglior squadra dopo l'Atalanta per rendimento dalla ripresa post sosta forzata causa coronavirus: 5 vittorie e 2 pareggi nelle gare disputate dal ritorno in campo fino al successo casalingo sul Parma; i felsinei tornano a San Siro 13 giorni dopo il bellissimo successo sull'Inter, 1-2 in rimonta il finale.