© RIPRODUZIONE RISERVATA

La partita di San Siro tra Milan e Bologna chiude il programma della 35esima giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati ad un'impresa difficile, rimontare le tre posizioni di classifica perse dopo il disastroso weekend scorso, quando a seguito della sconfitta col Torino e dei risultati delle altre concorrenti si sono ritrovati da quarti a settimi; felsinei sempre in lotta per la salvezza, ma l'ottimo periodo di forma ed il margine sull'Empoli fa ben sperare i ragazzi di Mihajlovic.LE FORMAZIONI:MILAN:BOLOGNA:Milan in crisi nera: dopo cinque vittorie consecutive, per i rossoneri è arrivata una sola vittoria nelle ultime 7 di campionato, l'1-0 casalingo sulla Lazio, i pareggi con Udinese e Parma e le sconfitte con Inter, Sampdoria, Juventus e Torino, con soli 6 gol segnati e ben 10 subiti. Bologna da media scudetto nelle ultime 8 in Serie A, ben 2,375 punti a partita: 6 vittorie - di cui 5 in casa e 1 fuori - il buon pareggio a reti inviolate di Firenze e la sconfitta a Bergamo con l'Atalanta.