Sabato 27 Agosto 2022, 22:41 - Ultimo aggiornamento: 22:44

Alla prima da titolare a San Siro De Ketelaere si prende il Milan e lo fa in maniera decisa, come solo un ragazzo di 21 anni può fare. È il giocatore che serviva al gioco di Stefano Pioli e ora si capiscono i motivi per i quali Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno mai mollato la presa con il Bruges.

Dopo una fase impacciata dei rossoneri nella costruzione del gioco, è proprio il belga a rubare la scena, rubando palla a centrocampo a Schouten e servendo Rafael Leao, in gol grazie alla complicità di Skorupski. Il polacco non fa bella figura, ma si fa perdonare cinque minuti dopo, quando De Ketelaere riceve palla da Kalulu e si inventa un passaggio sempre per il giovane difensore.

Ma stavolta il portiere del Bologna è attento. Il Milan, però, si perde un po’ su due ripartenze. Quando Skorupski fa buona guardia su Messias e nel recupero su Rafael Leao. Due occasioni sprecate che danno coraggio al Bologna, ma appena i rossoneri si affacciano nella metà campo rossoblù creano scompiglio. Schouten si fa ammonire per fallo su De Ketelaere e poi Giroud raddoppia in acrobazia su assist di Rafael Leao.

E per almeno una notte, in attesa del Napoli domani sera con la Fiorentina, il Diavolo è in testa al campionato con Lazio, Roma e Torino. Adesso il pari con l’Atalanta e Bergamo è archiviato del tutto e si può pensare al ritorno a Reggio Emilia, il 30 agosto, contro il Sassuolo. Nella città del tricolore: lì il 22 maggio la squadra di Stefano Pioli ha conquistato lo scudetto.