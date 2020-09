PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 6

Non è brillante sul secondo gol dei norvegesi, ma si fa trovare pronto in altre occasioni.



CALABRIA 6

Sulla prima rete dei norvegesi si fa cogliere impreparato, ma provvidenziale sul 3-2 su una chiusura in area.



KJAER 6

Cerca in tutti i modi di chiudere qualche falla di troppo.



GABBIA 5

Spreca un’altra chance. Si fa anticipare da Juncker.



THEO HERNANDEZ 6

Ogni azione pericolosa del Milan parte anche dai suoi piedi, ma sparisce nel secondo tempo.



BENNACER 5.5

Va spesso in affanno non aiutando il Milan in fase di impostazione.



KESSIE 6

Più lento del solito, ma in mezzo al campo si fa sentire.



SAELAEMEKERS 6.5

Corre molto e si propone diverse volte con guizzi interessanti.



CALHANOGLU 7.5

Il migliore in campo del Milan. Trova subito il pari e ci mette il tacco nel gol di Colombo. Chiude con la doppietta personale.



CASTILLEJO 6

Sbaglia qualcosa, ma è suo l’assist per il 3-1.



COLOMBO 6.5

Aveva già mostrato le sue capacità nelle amichevoli contro Monza, Vicenza e Brescia. Si ripete con il Bodoe Glimt.



MALDINI 6

Segna, ma era in fuorigioco.



KRUNIC 6

Cerca di fare il suo.



PIOLI 7

Perde Ibrahimovic e si arrangia lanciando, con coraggio, Colombo dal primo minuto. Terza vittoria stagione su tre gare.





PAGELLE BODOE GLIMT



HAIKIN 6.5

Salva su Bennacer e Colombo, ma non può evitare la sconfitta.



SAMPSTED 5.5

Theo Hernandez e Saelemaekers sono due avversari tosti per lui.



MOE 6.5

In difesa è un vero guerriero. Importante il suo salvataggio sulla riga su Saelemaekers a 11’ dalla fine.



LODE 5.5

Si perde Colombo sul gol del raddoppio del Milan.



BJORKAN 6

Cerca di fare qualcosa in più rispetto agli altri difensori.



FET 5.5

Forse il più distratto dei tre centrocampisti.



BERG 6.5

Cerca di contrastare i portatori di palla rossoneri.



SALTNES 5.5

Non si tira mai indietro, ma sbaglia un rigore in movimento nel recupero.



ZINCKERNAGEL 5.5

Sono poche le idee che partono dai suoi piedi.



JUNKER 6.5

Illude il Bodoe Glimt con il gol del vantaggio.



HAUGE 7

Si inventa il cross che permette a Juncker di segnare. E sigla il 3-2



KONRADSEN 5.5

In campo per l’assalto finale in cerca del pari. Ma si becca subito il giallo.



KNUTSEN 6

Il suo Bodoe Glimt ci prova, ma non passa.

Ultimo aggiornamento: 22:34

