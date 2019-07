Milan, Boban: «Proprietà ambiziosa, ma piedi per terra». Maldini: «L'idea è tenere Donnarumma a lungo»

«Sostenibilità non vuol dire non essere ambiziosi. Questa proprietà ha molte più ambizioni di quello che la gente pensa, non sarei qui se non fosse così ma è d'obbligo sognare con i piedi per terra. Vanno fatte le cose giuste». È quanto chiarito dal Cfo del Milan, Zvonimir Boban, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Marco Giampaolo. A proposito dell'esclusione dalla coppe europee, Boban ha commentato: «Dispiace tanto non partecipare all'Europa League, il Milan è un club che deve partecipare alle massime competizioni europee e mondiali, è dentro la nostra storia. Dispiace ma andiamo avanti, e Marco avrà qualche giorno in più per lavorare con la squadra, cosa che farà bene per la ricostruzione».



«L'idea di avere Donnarumma con noi per tanto, tanto tempo è la prima che ci passa per la testa. In questo momento siamo in questa posizione». Così il dt del Milan, Paolo Maldini, ha spiegato la situazione del portiere rossonero, al centro di intense voci di mercato come è accaduto anche nelle estati precedenti. «Il mercato è lungo, ci sono dei profili indicati come priorità dal mister», ha aggiunto Maldini durante la conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo. «I tifosi hanno capito l'amore per il Milan, lo hanno dimostrato anno scorso, con una media di oltre 50mila spettatori a San Siro, una risposta molto importante, e siamo arrivati a un punto dalla Champions: la fiammella è accesa - ha notato Maldini -. Quello che chiediamo è di renderla più forte. L'obiettivo è migliorare la posizione dell'anno scorso».

