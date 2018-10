Milan-Betis Siviglia, le pagelle: Higuain perde la pazienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REINA 4.5Buca il cross di Lo Celso in occasione del gol di Sanabria. Non può nulla sul tiro di Lo Celso.CALABRIA 4.5Da sua parte Junior Firpo e Lo Celso fanno quello che vogliono.ZAPATA 4.5Quanti errori per il colombiano. Sbaglia sul vantaggio del Betis Siviglia.ROMAGNOLI 4.5Si fa anticipare da Sanabria sul gol dello 0-1. Un passo indietro rispetto al derby contro l’Inter.LAXALT 5Corre tantissimo e si vede che ha molta voglia di mettersi in mostra. Ma con il Betis non basta.BAKAYOKO 5Solite imprecisioni. Ormai ci sta abituando così.BIGLIA 5Cerca di impostare, ma il Milan va a velocità ridotta.BONAVENTURA 5Poco incisivo. Non sta attraversando un ottimo momento.CASTILLEJO 6Si illumina a fine primo tempo con la palla regalata a Higuain. Colpisce un palo nella ripresa e regala l’assist a Cutrone. Mezzo punto in meno per il rosso nel recupero.HIGUAIN 4.5Perde la pazienza in continuazione e viene ammonito. Prima dell’intervallo, si divora il pareggio.BORINI 5Non dà mai una mano.SUSO 6Smarca Castillejo nell’azione del gol di Cutrone.CUTRONE 6.5Alla prima occasione va in gol.GATTUSO 4.5Questo Milan rischia di essere in caduta libera.PAU LOPEZ 6Non deve fare parate eclatanti.MANDI 6Bellissimo il recupero su Higuain, ma si fa anticipare da Cutrone sull’1-2.BARTRA 6Tiene a bada le manovre offensive del Milan, poi soffre nel finale.SIDNEI 6.5Sbaglia poco e non si fa sorprendere dagli avversari.BARRAGAN 7Una spina nel fianco del Diavolo.LO CELSO 8Il migliore in campo del Betis Siviglia. Ha tantissime qualità e realizza un bellissimo gol.WILLIAM CARVALHO 7Non perde mai un pallone.CANALES 7Non si tira indietro, quando c’è da lottare in mezzo al campo.JUNIOR FIRPO 7Sulla sinistra è una scheggia.SERGIO LEON 7Tiene continuamente in apprensione la difesa del Milan.SANABRIA 7Segna il vantaggio e subito dopo si divora il raddoppio.TELLO 6In campo al posto di Sergio Leon. Fa il suo.SOLAR 7Sbanca San Siro e va in testa al girone.Salvatore Riggio