Milan, Bennacer a Milano per visite e firma. Nuovi contatti con la Juve per Demiral

Fresco vincitore dellacon la suaè aper svolgere i consueti test medici che anticipano la firma sul contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione (all'Empoli 16 milioni più bonus). Giornata di visite pure per Marko Rog, neo giocatore del Cagliari. Il club sardo ha raggiunto da circa dieci giorni l'accordo con il Napoli sulla base di 15 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. «Pavoletti me ne ha sempre parlato benissimo - le parole del presidente Giulini a SkySport-, ci aspettiamo tanto da lui. Voleva venire da noi, è uno dei migliori talenti in circolazione. Nandez? Speriamo in buone notizie (stasera arriverà la risposta del Boca ndc)».Il croato verrà sostituito da: da tempo sul taccuino del figlio di Ancelotti, Davide, il centrocampista classe '99 si aggregherà nelle prossime ore al gruppo azzurro. E' stato già definito un acquisto alla Fabian Ruiz.Tornando al Milan, il dt Maldini conta di consegnare presto al tecnico Giampaolo un nuovo difensore. Il primo obiettivo si conferma Demiral, per il quale ci saranno altri contatti in giornata. La Juventus lo valuta circa 35 milioni di euro.