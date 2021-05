Milan-Benevento 1-0: rossoneri vicini al raddoppio, nulla da fare per Ibrahimovic

Per l'anticipo serale saranno Milan e Benevento a scendere in campo a San Siro, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per obiettivi stagionali differenti. Il Milan, che non vince dal 18 aprile contro il Genoa e che viene da due sconfitte consecutive che l'hanno fatto scivolare al quinto posto, cerca i 3 punti per continuare a credere nella prossima Champions' League, dopo che per larghi tratti della stagione era sembrato un traguardo comodamente raggiungibile. Per farlo Pioli potrà schierare l'artiglieria pesante, dato che Zlatan Ibrahimovic ha recuperato dall'infortunio e guiderà quindi l'attacco rossonero.

Dall'altra parte invece i campani guidati dall'ex Milan Filippo Inzaghi, risucchiati anche loro a pieno titolo nella lotta per non retrocedere dopo la pesante sconfitta casalinga subita la scorsa settimana al Ciro Vigorito contro l'Udinese. Inzaghi proverà a strappare punti cambiando passando dal 3-5-2 di domenica scorsa all'albero di Natale, con Improta e Iago Falque dietro l'unica punta Gianluca Lapadula.

