Milan, l'avvertimento di Pioli: «Le vacanze non esistono»

Il Milan cercherà di chiudere con una vittoria in casa dell'Atalanta questo 2019 a due facce. «Le vacanze non esistono, rimanere concentrati», l'avviso di Stefano Pioli.. «Cerchiamo di contrapporci con qualità agli avversari con l'idea di fare la partita. Domani non sarà facile fare la partita, ma dobbiamo avere la capacità necessaria per reggere l'urto».. «Noi siamo il Milan, dobbiamo puntare a essere il Milan che vinceva in Italia e in Europa, dobbiamo vivere la nostra realtà che è una classifica non ancora da Milan».. «Le vacanze non esistono, tutte le partite sono importanti, dobbiamo avere la concentrazione giusta per affrontare la gara di domani, altri pensieri non devono esserci».. «Il nostro momento è delicato, la classifica è deficitaria, le prestazioni sono buone ma abbiamo bisogno ancora di prestazioni e di punti. L'avversario è forte, ha il miglior attacco del campionato».. «In questo momento è vietato parlare di tutto tranne della partita di domani, questo è il nostro obiettivo. La classifica vera sarà il 20 maggio, questa è parziale. Sappiamo dove siamo, non possiamo essere soddisfatti, dobbiamo continuare a credere in noi stessi e perseverare, la squadra ha ancora grandi margini di miglioramento».