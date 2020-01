Milan, attesa per Todibo. E Caldara può tornare all'Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attesa sta per finire. Entro mercoledì, ilavrà la risposta definitiva di. Il francese classe '99 si è detto disponibile al trasferimento, ma ad una condizione: vuole mantenersi la possibilità di tornare al Barcellona. Le due società hanno così già discusso di una eventuale recompra nel contratto intorno ai 25 milioni di euro, che dovrebbe essere valida per le prime due stagioni. Ilresta alla finestra. La decisione finale del giovane blaugrana avrà immediati riflessi sulla strategia del ds Massara, da tempo in contatto con altri profili per la difesa. Aspetta aggiornamenti pure Caldara: il centrale classe '94 (zero presenze in stagione) ha parlato con l'Atalanta per una clamorosa operazione ritorno, dopo il suo addio nel 2018. A proposito di operazioni nostalgia, Cutrone sta per lasciare il: lo attende la, alla disperata ricerca di un attaccante in grado di garantire gol. Impostate le cifre: prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, mentre al giocatore è stato promesso un contratto da 2 milioni di euro a stagione.