Gasperini: «Spero che Mbappé non sia grave»

«È un risultato che ci sta, potevamo anche vincere, abbiamo perso l'opportunità ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile vincere queste partite equilibrate, dopo dieci giornate così intense la lucidità non è la stessa». Gian Piero Gasperini commenta così la partita pareggiata 1-1 dalla sua Atalanta contro il Milan. In contemporanea vinceva in coppa di Francia il Paris Saint Germain, prossimo avversario nei quarti di Champions dei bergamaschi, e nel corso della sfida con il St. Etienne si è infortunato Mbappè. «Non lo sapevo, mi dispiace, spero non sia una cosa seria - ha detto l'allenatore dell'Atalanta a Sky Sport -. Non partiamo per vincere sulle disgrazie per gli altri».

Ultimo aggiornamento: 00:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA