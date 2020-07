Milan-Atalanta, le probabili formazioni: emergenza difesa per Pioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Milan contende il quinto posto all Roma e affronta in emergenza il difficile match contro l'Atalanta. Stefano Pioli farà sicuramente a meno di Theo Hernandez e Ismael Bennacer, entrambi squalificati. Salteranno la gara contro gli orobici anche gli infortunati Romagnoli, Musacchio e Conti. In dubbio anche il danese Kjaer, che dovrebbe però stringere i denti.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.