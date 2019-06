Milan, arriva Boban: l'ultima intuizione di Leonardo. Il croato affiancherà Maldini

Ultimo aggiornamento: 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono passati 20 anni da quando in campo la staffetta Leonardo e Boban aveva regalato al Milan lo scudetto numero 16 con Alberto Zaccheroni in panchina. Una rimonta incredibile sulla Lazio, passata alla storia. Due decenni dopo ci sarà la stessa staffetta, ma dietro la scrivania rossonera: via Leonardo, che si è dimesso a fine maggio, dentro Boban, che da uomo di Gianni Infantino alla Fifa sta per tornare in rossonero per affiancare Paolo Maldini nell’area tecnica e tessere i rapporti con le istituzioni. Chi meglio di lui che ha fatto la sua esperienza a Zurigo, nella sede mondiale del calcio? Il croato, con il 10 sulle spalle ai tempi di Zaccheroni, può essere l’ultima eredità di Leonardo al Milan. Se sul campo ha sparato gli ultimi due colpi a gennaio con Paquetà e Piatek (70 milioni di euro il costo totale delle due operazioni), in dirigenza l’ultima eredità l’ha consegnata a Maldini la sera di martedì 4 giugno, nella cena in un ristorante milanese. A dimissioni ormai date, ad avventura finita, l’ex capitano ha chiesto consiglio a Leonardo, con il quale ha lavorato fianco a fianco in questa stagione. Ed ecco che il brasiliano ha avuto l’intuizione su Boban. Chissà se avrà pensato anche a lui quella famosa staffetta che ad Alberto Zaccheroni aveva regalato uno degli scudetti più incredibili (e inattesi) della storia del Milan.