Milan, archiviata l'inchiesta sulla vendita dalla Procura Figc: nessuna sanzione in ambito sportivo

È stato archiviato, «allo stato degli atti», da parte della Procura Federale il fascicolo aperto sul passaggio del Milan da Elliott a RedBird. L’inchiesta, dell’ufficio guidato dal procuratore Giuseppe Chinè, era stata aperta lo scorso marzo dopo l’acquisizione di parte degli atti della Procura della Repubblica di Milano che indaga sull’operazione finanziaria. Atti che gli erano stati inviati nella seconda metà di marzo: sul tavolo di Chinè era arrivato il decreto di perquisizione eseguito nell’ambito dell’inchiesta sulla vendita del Milan da Elliott a RedBird dell’agosto 2022.

Nessuna sanzione in ambito sportivo

Le 12 pagine del decreto contengono l’ipotesi di reato a carico di Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, attuale e precedente a.d. del Milan: ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

L'ipotesi di reato

Ma adesso il club di via Aldo Rossi può tirare un sospiro di sollievo. Non ci saranno sanzioni in ambito sportivo. È, appunto, arrivata l’archiviazione, quanto meno per ciò che attiene alla Procura Federale, mentre resta al momento in piedi l’inchiesta portata avanti dalla Procura di Milano.

L’ipotesi era la violazione dell’articolo 32 comma 5 del Codice di giustizia sportiva sugli obblighi di comunicazione, direttamente collegato all’articolo 20 bis delle Noif che regola le «Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico». E, magari, che venisse contestata anche la violazione dell'articolo 4, sulla lealtà sportiva. In sostanza, l’ipotesi era che i due amministratori delegati avessero fornito comunicazioni imprecise alla Figc sulla proprietà.