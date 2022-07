Milan, affondo per Renato Sanches e Ziyech. Inter, idea Dembele e Zagadou. Sassuolo-Psg, si stringe per Scamacca

Il Milan stringe per De Ketelaere e prepara gli ultimi affondi per Renato Sanches e Ziyech. Così da regalare tre innesti a Stefano Pioli. Il club di via Aldo Rossi per il belga punta a chiudere a metà della prossima settimana con un’offerta da 30 milioni di euro al Bruges e due milioni di euro all’anno al giocatore. Invece, per il centrocampista portoghese (sedotto e abbandonato dal Psg) e Ziyech si lavora sugli ingaggi. Jorge Mendes, agente di Renato Sanches, gioca al rialzo, mentre per l’esterno marocchino serve un aiuto da parte dei Blues. In difesa si segue Tanganga del Tottenham e si lavora anche per un giovane attaccante da affiancare a Giroud, Origi e Ibrahimovic. A Milano si è presentato il procuratore di Bennacer, Moussa Sissoko, che ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Milan. Lo stesso Moussa Sissoko si è presentato nella sede dell’Inter per valutare un possibile interesse dei nerazzurri per Zagadou, difensore svincolato dal Borussia Dortmund, e non è escluso si possa aver parlato di Dembelé, anche lui svincolato. La Juventus ha accolto Di Maria (visite mediche e firma) e Pogba. E lavora per Koulibaly, Zaniolo e Arnautovic, come vice Vlahovic. Il Napoli cerca di trattenere il suo difensore, al momento restio a trasferirsi in bianconero. Sono ore decisive anche per l’addio di Scamacca al Sassuolo: è vicino l’accordo definitivo tra i neroverdi e il Psg per il trasferimento dell’attaccante. Si può chiudere a 45 milioni di euro più bonus.