Mihajlovic, Sarri: «Difficile parlare di campo oggi. Sinisa un uomo di grande spessore»

La Lazio batte l'Hatayspor nella seconda amichevole in Turchia, ma di sorrisi ce ne sono pochi all'Emirhan Sports Center dopo la notizia della morte di Sinisa Mihajlovic. Lo stesso Sarri ai canali ufficiali del club non riesce a godersi la vittoria: «Difficile anche parlarne in questo momento di Sinisa. Io ho i miei ricordi con lui e mi piacerebbe tenerli vivi. Di parole non ce ne sono in queste situazioni, mi dispiace tantissimo per tutte le persone che gli vogliono bene, ma soprattutto per lui. Non so che dire».

Le parole di Sarri su Mihajlovic

Tante le belle dichiarazioni del tecnico biancoceleste su Sinisa: «Il personaggio era di uno spessore enorme. Ho avuto la fortuna di passarci tre o quattro giorni insieme e noti subito lo spessore elevatissimo dell’uomo e chiaramente lascia ricordi forti a tutti». Piccolo accenno poi al campo: «Sinceramente faccio fatica a parlare di calcio, la squadra ha fatto bene, abbiamo fatto due buone partite in un momento di carico di lavoro abbastanza pesante e questo è un buon segnale. Anche oggi abbiamo fatto una gara discreta contro una squadra che inizia il campionato dieci giorni prima di noi. Quindi sono abbastanza soddisfatto. C’è giusto da limare due o tre errori difensivi». Sul periodo: «I ragazzi dal 1 dicembre a oggi hanno fatto un grande lavoro non tanto per la mole, ma per l’applicazione e l’entusiasmo. Sono stato io a essere trasportato da loro anziché il contrario, quindi questo mi dà più soddisfazione dell’aspetto tecnico e tattico perché con questa vivacità mentale si può fare bene».