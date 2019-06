Bologna, Mihajlovic rinnova: «Felice, qui progetto ambizioso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Emilio ButtaroAdesso è ufficiale: Sinisa Mihajlovic continuerà ad essere l’allenatore del Bologna. Il tecnico serbo, assoluto protagonista della salvezza rossoblu si è legato alla società felsinea per le prossime tre stagioni. “Sono felice ed ho voluto fortemente Bologna”, ha detto Sinisa “perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il Presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati”. La firma è arrivata dopo una riunione durata poco più di un’ora ed iniziata intorno a mezzogiorno alla presenza del suo agente Pastorello, e dei dirigenti del Bologna Fenucci e Bigon. Il tecnico amatissimo a Bologna percepirà una cifra pari a 2 milioni di euro a stagione. Il nome di Mihajlovic era stato accostato a diverse squadre tra cui le due romane ma alla fine è stato convinto dalla società grazie ad un progetto ambizioso. Dal Canada sono arrivate anche le parole del presidente Joey Saputo: “E’ un momento importante per il nostro Club. L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi”.A breve dovrebbe arrivare anche l’annuncio di Walter Sabatini nel un ruolo di supervisore del Bologna e del Montreal Impact, i due club di proprietà di Saputo.Intanto dopo le conferme di Sansone e Soriano si attendono novità anche per Orsolini, uno dei protagonisti dell’Under 21 che tra poco più di una settimana debutterà nell’Europeo Under 21 proprio a Bologna.