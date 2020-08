Mihajlovic, la moglie Arianna: «Non giudicate, siamo tutti peccatori»

«Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori». Sono le parole, seguite da un cuoricino e accompagnate da una foto di lei e del marito, scritte su Instagram da Arianna Rapaccioni, la moglie dell'allenatore di Bologna Sinisa Mihajlovic. Il tecnico è risultato positivo al coronavirus, asintomatico, dopo una vacanza in Sardegna documentata da varie foto che lo ritraggono in compagnia di altri personaggi dello sport e di Flavio Briatore. Per questo Mihajlovic è stato criticato sui social. Un anno fa al serbo era stata diagnosticata la leucemia e nei mesi scorsi è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti dei tamponi sui giocatori della squadra, che si sono radunati ieri a Casteldebole, in attesa di partire per il ritiro programmato a Pinzolo (Trento).

