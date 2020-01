Mihajlovic ricoverato in ospedale: sarà sottoposto a terapia post trapianto

Sinisa Mihajlovic è di nuovo in ospedale. Il tecnico del Bologna, informa il Policlinico Sant'Orsola di Bologna in una nota, è stato ricoverato questa mattina all'Istituto di Ematologia 'Seràgnolì per essere sottoposto a una terapia antivirale che può rendersi necessaria dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. Il personale sanitario ritiene che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri.



Mihajlovic annunciò pubblicamente di essere stato colpito da una forma di leucemia a metà luglio dello scorso anno. Dopo diversi cicli di terapie è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare il 29 ottobre. A un mese circa dall'intervento aveva incontrato la stampa con i medici per annunciare condizioni di salute buone.

Sinisa Mihajlovic ospite a Verissimo: «Per adesso sto vincendo la battaglia, ma devo fare attenzione»

Mihajlovic: «A 75 giorni dal trapianto di midollo va tutto bene»



Ultimo aggiornamento: 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA