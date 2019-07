Mihajlovic, concluso primo ciclo di chemio. Segue la squadra dall'ospedale

Sinisa Mihajlovic ha completato «senza particolari complicazioni» il ciclo di chemioterapia iniziato giovedì 18 luglio. La risposta terapeutica «è stata conforme alle aspettative dei medici del reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola diretto dal Prof. Cavo». Lo si legge in un aggiornamento sulle condizioni cliniche dell'allenatore serbo del Bologna, pubblicato sul sito del club, Ora il tecnico, prosegue la società, «continuerà ancora per almeno tre settimane il ricovero presso lo stesso istituto per monitorare i parametri ematici e clinici. Nel frattempo potrà interagire con il suo staff e seguire dall'ospedale il nuovo ritiro della squadra in Austria che inizierà il 25 luglio».





