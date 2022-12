Mihajlovic, Romagnoli: «Una delle poche persone vere in questo mondo»

Dopo Immobile e Sarri, anche Romagnoli ci ha tenuto a ricordare Sinisa Mihajlovic, determinante per la sua crescita calcistica. Il difensore ha esordito così ai canali ufficiali della Lazio: «Era una persona fantastica. Ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, lui e la famiglia erano bellissimi. Ero molto legato a lui, per me è stato fondamentale quando mi volle alla Sampdoria e poi al Milan. In questo momento è difficile trovare le parole. Era un uomo vero, sincero. Una persona unica, un dispiacere enorme.

Le parole di Romagnoli su Mihajlovic

Il numero 13 biancoceleste non ci sta: «Era una persona spettacolare, vera, una delle poche vere conosciute in questo mondo. Fa veramente male, resterà un grandissimo ricordo di lui perché era un uomo fantastico». Di certo ha perso importanza la gara odierna con l'Hatayspor: «Ho pensato solo a questa notizia, però credo che abbiamo fatto un buonissimo ritiro sia a Formello che qui. Abbiamo giocato due buonissime partite, dobbiamo trovare ancora la forma migliore, ma giocare aiuta a migliorare». Infine ancora su Mihajlovic: «Per me lui è stato tantissimo. Sono bastate due telefonate: prima di andare alla Sampdoria e prima di andare al Milan. A una persona così potevi solo dire di sì. Una persona di cuore, era fantastico. Ora possiamo solo fare le condoglianze e ricordarlo al meglio per quello che era».