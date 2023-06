Mihajlovic, inaugurato centro ADMO in onore dell'ex Lazio. La moglie Arianna: «Donare aiuta a sopravvivere»

Altra mattinata importante nel ricordo di Sinisa Mihajlovic e dedicata alle donazioni di midollo osseo. Dalle 11:30 infatti è andata in scena la cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova sede legale di ADMO Nazionale e ADMO Lazio intitolata all'ex calciatore e allenatore, in via di Vigna Fabbri 9-9A a Roma. Un'iniziativa con tanti protagonisti e inaugurata con l'assegno di 14mila euro donati da Lazio e Bologna all'Associazione Donatori di Midollo Osseo.

Le parole di Arianna Mihajlovic e Cristina Mezzaroma

La prima a prendere parola è stata la moglie dell'ex allenatore e calciatore, Arianna: «Volevo ribadire l'importanza della donazione che ha permesso a mio marito di vivere altri tre anni. Se non avesse avuto quel famoso donatore, sarebbe vissuto forse un mese o al massimo due. Volevo ringraziarlo seppur conoscendolo della possibilità che ha potuto dare a lui di conoscere la nipotina che è riuscito a vederla nascere. Continuate a donare perché anche un giorno in più di vita è fondamentale. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, scusate ma sono emozionata». La Lazio, club con cui Mihajlovic ha giocato ed era ormai un tifoso, è stato rappresentato dalla moglie del presidente Lotito, Cristina Mezzaroma: «Non ho mai conosciuto Mihjalovic, ma mi ha sempre dato una grande forza e credo l'abbia data a chi non ne aveva.

La Lazio è stata casa sua per molti anni. La seconda era il Bologna, dove ha concluso la sua carriera sportiva. Io do la mia parola che nel prossimo anno potenzieremo eventi per far conoscere, sensibilizzare e cercare più fondi da dedicare a un’associazione come ADMO».

Le parole del Ministro della Salute

Infine ha fatto il suo intervento anche il Ministro della Salute, Orazio Schillaci: «Mihajlovic ha combattuto contro la leucemia con una forza e una determinazione incredibile, lasciando un'impronta indelebile nel mondo del calcio e nella vita di tutti noi. In Italia continuano ad aumentare le iscrizioni ai registri dei donatori di midollo osseo. Mai come ora è necessario diffondere la consapevolezza che diventare un donatore significa offrire la possibilità di una vita migliore a chi ne ha bisogno. In questo contesto Admo svolge un lavoro fondamentale nel sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del donare il midollo osseo».