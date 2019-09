Mihajlovic insultato su facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Emilio ButtaroBOLOGNA – Tifoseria del Bologna più che indignata per via di una pagina facebook “Il calcio ai tempi di WhatsApp”, che si diverte a insultare e prendere in giro Sinisa Mihajlovic e la sua lecuemia. Tra ieri e oggi sono stati pubblicati post di pessimo gusto e molto offensivi, spesso scritti con un italiano zoppicante. Sulla pagina facebook che conta 45mila follower si è letto di tutto: "Gol di Ramsey, RIP Sinisa", "Mihajlovic che ha deciso? Presenzierà domenica contro la Roma o c’ha la bua pure stavolta? Giusto per sapere eh, visto che ogni volta cambia idea”. Oppure: “Però il motivo di giocare Bologna-Spal di Venerdì non lo vedo. Forse perchè avevano paura che Mihajlovic non arrivasse vivo a domenica? O forse perchè Sinisa Sabato e Domenica doveva fare la chemio?”.Immediata l’ira dei tifosi più che mai legati a un tecnico amatissimo sotto le Due Torri e molto apprezzato sia sul piano professionale che umano. Nelle scorse settimane i sostenitori felsinei hanno anche organizzato un pellegrinaggio a San Luca per manifestare la loro vicinanza all’allenatore. Il Bologna sta cercando, tramite la Polizia Postale, di ottenere provvedimenti nei confronti dei gestori della pagina.Su “Il calcio ai tempi di WhatsApp” in passato erano stati insultati anche i calciatori Davide Astori e Gaetano Scirea, il conduttore Fabrizio Frizzi e il figlio malato del calciatore Bernardo Corradi.Adesso si spera che i responsabili vengano prontamente individuati e puniti.