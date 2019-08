Bologna, Mihajlovic a sorpresa in panchina stasera a Verona

Una notizia che riempie il cuore di gioia: Sinisa Mihajlovic, dopo 40 giorni ininterrotti di ospedale per la prima parte delle cure contro la leucemia, questa sera andrà in panchina per guidare i suoi ragazzi contro il Verona. Promessa mantenuta da è parte dell'allenatore rossoblù che nei giorni scorsi aveva promesso ai suoi ragazzi che li avrebbe guidati nella prima di campionato.

LEGGI ANCHE --> ​Mihajlovic, la dedica delle figlie su Instagram: il gesto commuove il web



Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tecnico serbo, alla vigilia della gara, era stato inserito nella distinta. Mihajlovic ha chiesto di poter sedere in panchina ma potrebbe guardare la partita in un box sugli spalti del 'Bentegodi'. Il tecnico si sta curando e sostenendo cicli di terapie per combattere la leucemia che gli è stata diagnosticata nei mesi scorsi.