«Sta andando tutto bene, non posso ancora fare tutto, ma quasi». Sinisa Mihajlovic è ottimista sul decorso della leucemia. «Sono passati 75 giorni dal trapianto», ha ricordato l'allenatore del Bologna, che questa sera a Torino ha ritirato il 'Premio Coraggio 2019'. «Per me è sempre stato più importante essere giudicato come uomo, che come calciatore», ha aggiunto il tecnico, che domani affronta in campionato il Torino.





