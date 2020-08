Mihajlovic: «Il Bologna va migliorato, io sto bene, meglio di prima»

Mihajlovic fa un doppio bilancio: calcistico e personale. «La mia squadra non ha avuto un allenatore per 5 mesi, poi c'è stato il lockdown. Abbiamo fatto record di punti, migliorandoci. Si poteva fare di meglio, ma anche di peggio e forse era più facile fare peggio. Ma, in fin dei conti, con tutto ciò che abbiamo passato è andata bene. Io sto bene, ho fatto esami recentemente e sto bene. Dopo 9 mesi sto come prima di avere la malattia, è importante e non è scontato. Sto qua e forse sto meglio di prima». È soddisfatto Sinisa Mihajlovic, per il suo Bologna e per la sua salute. «Io non posso chiedere alla società di spendere i soldi di Milan o Roma - dice il tecnico ai microfoni di Sky - però posso chiedergli di migliorare la squadra e riempire la squadra dove abbiamo delle carenze. Perciò dobbiamo prendere giocatori caratterialmente somiglianti a me. L'anno scorso l'obiettivo era la salvezza, quest'anno era quello di far più punti e l'anno successivo sarà farne ancora di più».

