Mihajlovic attacca le tv: «Non si parla mai del Bologna» Video

Mihajlovic a Sky stasera. L'allenatore del Bologna - allontanato dalla panchina durante la gara persa col Sassuolo - ha attaccato senza mezzi termini la trasmissione "Senza Giacca" condotta da Fabio Caressa. "Domenica ho visto quella trasmissione che si tolgono la giacca, con quello piccolino là, il marito di Bendetta Parodi, e c'era anche Bergomi. In mezz'ora non hanno parlato del Bologna ma solo dell'Inter. Sembrava che lavorassero a Inter Channel. È una cosa vergognosa. Non è giornalismo questo". Non è andato giù evidentemente all'allenatore serbo la conduzione del programma. Che non ha citato i meriti di un Bologna riuscito a ribaltare una partita a San Siro sotto di un uomo. E come al solito Mihajlovic non le ha mandate a dire, andando a difendere la sua squadra senza paura, come quando giocava.



Ultimo aggiornamento: 01:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA