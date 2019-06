Mideporte, in attacco c'è Serafino

Il mercato della Mideporte è in una fase evolutiva: sotto la nuova gestione del neo presidente D'Ambrosio arriva l'esperto attaccante Luca Serafino proveniente dalle fila dell'Ottavia in Eccellenza. Oltre a quest'ultima squadra, Luca D'Ambrosio ha militato in grandi piazze, dalla Sorianese in serie D, passando per le Promozioni dell'Accademia Calcio, dell'Ostia Antica e del Montespaccato. Un bagaglio di esperienza e di gol che aranno comodo ad una squadra forte ma molto giovane.

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA