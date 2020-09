Messi fa i complimenti al neoacquisto dell'Inter Vidal e innesca aspettative a Milano: «Forse giocheremo di nuovo insieme»

Leo Messi rende nota la sua ammirazione per il cileno Arturo Vidal, l'ex compagno di squadra al Barcellona approdato all'Inter: con un post molto affettuoso sul profilo Instagram il campione confessa di essere restato sorpreso dalla classe del giocatore cileno con ha condiviso molti momenti nelle ultime due stagioni. Il messaggio di Messi finisce per di più per innescare qualche aspettativa nei tifosi dell'Inter. Messi scrive chiude il messaggio a Vidal con l'augurio che le loro strade "torneranno a intrecciarsi". A Milano?

Ultimo aggiornamento: 03:14

