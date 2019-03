Messi torna nella Seleccion dopo la delusione Mondiale, un primo passo verso la Coppa America

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ritorno dopo più di duecento giorni. Messi rivede la Seleccion - questa l'anticipazione di Marca - Lionel Scaloni, ct del'Albiceleste, includerà il giocatore del Barça nella lista per le prossime due partite contro il Venezuela e il Marocco che si giocheranno al Metropolitan Wanda il 22 e a Tangeri il 26, L'intenzione sia di Messi sia dell'AFA è quella di contestare solo uno dei due giochi, che si svolgeranno nella capitale della Spagna. La società organizzatrice di questo incontro aveva già usato il nome del calciatore come pretesto per i tifosi e in questo momento ha già venduto 10.000 biglietti. Lui vuole giocare la coppa America in Brasile, in principio sembrava volesse rientrare direttamente per quell'occasione. Ora invece ha anticipato il rientro.