Messi vince per la sesta volta la Scarpa d'Oro: «Dedicato alla mia famiglia»

Lionel Messi ha vinto la sesta Scarpa d'Oro della sua carriera grazie al titolo di capocannoniere conquistato nella passata stagione, chiusa con ben 36 gol segnati nel campionato spagnolo. Questo successo si aggiunge a quelli già ottenuti nella stagione 2009-10, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017 e 2017-2018. Alle spalle dell'argentino il francese Kylian Mbappé, autore di 33 reti in Ligue 1, e Fabio Quagliarella, ai piedi del podio con i suoi 26 gol la scorsa stagione. «Dedico questo premio alla mia famiglia - le parole di Messi che ha ricevuto la Scarpa d'oro dai figli - Senza la mia squadra non avrei potuto vincere nessun premio. La Champions League è qualcosa di speciale e ogni anno vogliamo vincerla, ma siamo consapevoli che la Liga è la cosa più importante, è ciò che ti porta a competere in Europa. Noi siamo il Barcellona e vogliamo vincere tutto».





