Messi, nuovo contratto in vista: a vita con il Barcellona

Per sempre, fino alla fine della carriera. Leo Messi e il Barcellona vogliono continuare a mietere successi e per farlo stanno già discutendo il rinnovo contrattuale. L'argentino è legato al club blaugrana, con il quale ha abbattuto una serie di record (e ancora non è finita), da un accordo che scadrà a giugno 2021. Il Barcellona, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, pensa a un prolungamento fino al 2022, o addirittura fino al 2023, quando Messi - classe 1987 - avrà 36 anni. La 'Pulcè ha già superato Iniesta in quanto a presenze con la squadra blaugrana nella Liga, toccando proprio ieri contro il Rayo Vallecano (gol su rigore) quota 443, contro le 442 di 'Don Andres'. Prossimo obiettivo il record di Xavi, fermo a 505. Messi esordì con la maglia del Barcellona nella Liga il 16 ottobre 2004, a soli 17 anni. Da allora è diventato il calciatore più importante della storia del club catalano e per molti non solo.